Oddi: "Il tifoso della Lazio c'è sempre stato. L'Olimpico vuoto è penoso"

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Intervenuto in collegamento a Radiosei, Giancarlo Oddi ha parlato del rapporto tra i tifosi della Lazio e il presidente Lotito. Di seguito le sue parole: “I tifosi chiedono a Lotito di chiedere scusa? Non stiamo parlando di una vergogna, mi chiedo come non possa capire questi tifosi. Sarebbe ora di farla finita di vedere uno stadio vuoto quando gioco la Lazio. Stiamo facendo davvero ridere tutta l’Italia. Da sempre chiedo che ci sia un dialogo, pur sapendo che non rientra nei comportanti di Lotito. Mi sembra che, ora, anche il direttore sportivo si stia spendendo per fare dei passi avanti. Una cosa è certa, vedere l’Olimpico così è penoso. I problemi ci sono, ma questo è il più grosso. Io posso dirlo, il tifoso della Lazio c’è sempre stato”.