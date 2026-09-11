Serie A, Mastantuono show in laguna: la Fiorentina risorge a Venezia
11.09.2026 23:10 di Alessandro Vittori Twitter: @AlessandroVitt2
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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© foto di Federico De Luca 2026
Torna Vanoli e risorge la Fiorentina. La squadra viola, alla prima dopo l’esonero di Grosso e il ritorno del vecchio allenatore, batte 4-2 il Venezia e porta a casa i primi 3 punti del campionato. Quarta sconfitta consecutiva per gli uomini di Stroppa, che rimangono così a quota zero in classifica.
Ad andare in vantaggio è la squadra lagunare con Adams al 22’, ma tra il 29’ e il 30’ inizia lo show di Mastantuono, che ribalta la situazione. Nella ripresa allunga il neo entrato Pellegrino al 66’, prima della tripletta di Mastantuono all’84’. Chiude la partita il 2-4 di Hainault all’86’.
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Innamorato di Lazio dalla nascita, inizio il percorso di giornalista con Lalaziosiamonoi nel 2016. Nel frattempo ospitate tv e anche speaker radiofonico, continuo con lo stesso entusiasmo dei primi giorni.