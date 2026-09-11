Pancaro: “Lazio buona squadra, presto per esaltarsi. Ho parlato con Gattuso e…”

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© foto di Federico Gaetano

È intervenuto ai microfoni di Radiosei Giuseppe Pancaro, doppio ex in vista della gara tra Lazio e Milan. Questo il su pensiero: “Appena arrivato Gattuso a Roma ci siamo sentititi. Da subito ho detto che sarebbe stato l’uomo giusto per determinazione e voglia. La Lazio è partita bene, ha fatto nove punti che saranno importanti quando arriveranno le prime difficoltà”.

“La Lazio è una buona squadra, però non mi esalterei dopo queste tre vittorie. Intendo dire che purtroppo l’assenza dei tifosi allo stadio, alla lunga verrà pagata: la Lazio perderà punti per questo. Il Milan di Amorim mi piace, è una squadra che ha personalità. Il tecnico portoghese ha dimostrato di avere le idee chiare. Il Milan non ha la stessa qualità di squadre come l’Inter, bisogna dargli più tempo perché lavorano insieme da solo due mesi”.

“Lazio-Milan si potrebbe decidere sugli esterni. Tavares è tornato il valore aggiunto visto con Baroni. Sono contento per Floriani Mussolini. Il ragazzo aveva dimostrato qualtà importanti con la Juve Stabia. Gattuso ha avuto il coraggio di lanciarlo, dimostrando di avere qualità anche in questo caso”.