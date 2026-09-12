Oddo elogia Frattesi e Pinamonti. Poi sulla Lazio: "Può essere l'outsider"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - Quella tra Lazio e Milan è sempre una sfida speciale per Massimo Oddo, doppio ex della partita. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore si è espresso sull'incontro di oggi all'Olimpico, definendolo "d'alto livello". Da una parte una Lazio che sarà in superiorità numerica in mezzo al campo in virtù del centrocampo a tre, dall'altra un Milan che dovrà far attenzione a non allungarsi per non lasciare gli avversari in tre contro due, cercando di creare densità con linee strette.

Poi si è espresso su alcuni protagonisti di quest'avvio biancoceleste. Frattesi, su tutti. "È un centrocampista importante, che ha sempre dimostrato di saper fare tanti gol. È capace di incidere", le parole di Oddo, che poi si è lasciato andare a un giudizio anche su Pinamonti. "Non è mai facile passare da una piazza come il Sassuolo a una molto più importante come la Lazio. A Roma le pressioni sono enormi e questo dal punto vista mentale lo aiuterà a crescere. Credo che farà un salto di qualità".

Infine, sugli obiettivi della Lazio in campionato, Oddo ha chiarito il suo pensiero: l'ex centrocampista crede che la Lazio possa ricoprire il ruolo dell'outsider e che possa dar fastidio alle più forti, ma secondo il suo punto di vista non è da primi quattro posti.