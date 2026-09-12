Gila, prima da ex: al Milan è già un leader. E quando fu proposto ad Amorim...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - Gila è il nuovo pilastro della difesa di Amorim e, senza di lui, è tutta un’altra cosa. A testimoniarlo ci sono le statistiche di questo inizio di campionato. Maignan, nelle prime tre giornate di Serie A, ha subito due gol: ciò che li accomuna è l'assenza in campo di Gila, riporta Corriere dello Sport. Uscito il centrale spagnolo, in entrambi i casi per scelta forzata dovuta alle sue condizioni fisiche, il Milan ha preso gol. Basterebbe questo per evidenziare l’enorme impatto che il numero 34 ha avuto nel mondo rossonero.

Vigoria, qualità, energia e velocità. Tutte caratteristiche che sono mancate ai difensori del Milan dallo Scudetto in poi e che Amorim si è ritrovato in un solo calciatore. È per questo che, quando gli è stato proposto il nome dell'ex Lazio in sede di mercato, ha confessato di non conoscerlo così da vicino ma, dopo una serie di video e di analisi che gli sono stati sottoposti, ha detto subito sì. Era il difensore giusto per lui, e il campo lo sta già ampiamente confermando.



Oggi scenderà in campo per la prima volta da avversario all’Olimpico di Roma per sfidare la sua Lazio. Ha lasciato i biancocelesti solo quattro mesi fa, ma in queste settimane ha avuto modo di ribadire tutti i bei ricordi che ha lasciato a Roma, sottolineando l'affetto ricevuto da una tifoseria che, seppur arrabbiata per le note questioni societarie, non gli ha fatto mai mancare il giusto appoggio e la giusta riconoscenza per quanto fatto negli anno capitolini.