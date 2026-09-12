Lazio, Frattesi "vede" (l'ennesimo) record: con il Milan punta il sorpasso su tre big

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Tre partite, tre gol. Impossibile immaginare un impatto migliore con la maglia della Lazio. Ma arrivato a questo punto, per Frattesi è lecito continuare a pensare in grande. E contro il Milan, riporta Corriere dello Sport, avrà la possibilità di trasformare una partenza straordinaria in un piccolo pezzo di storia biancoceleste. Il centrocampista ha segnato in tutte le prime tre presenze in Serie A con la nuova maglia: Bologna, Genoa e Udinese. Prima di lui soltanto tre giocatori erano riusciti a presentarsi allo stesso modo nel massimo campionato: Zarate, Signori e, soprattutto, Piola. Nessuno, però, è riuscito ad allungare la serie fino alla quarta presenza.

Adesso, insomma, ha la chance del sorpasso. Il primato sarebbe ancora più significativo considerando che il classe '99 ha già sfiorato la partecipazione a 4 gol consecutivi nel dicembre 2020, quando giocata nel Monza. Anche l'avversario può alimentare la fiducia. Il Milan, infatti, è una delle vittime preferite dI Frattesi, che contro i rossoneri ha già realizzato due reti in Serie A. Soltanto l'Udinese lo ha visto più ispirato (sei gol). C'è poi un'altra curiosa statistica da inseguire: con un eventuale gol oggi, Frattesi colpirebbe il Milan con tre maglie differenti, come finora gli è successo soltanto con l'Udinese.

Tre giornate scarse (in realtà è rimasto in campo 206 minuti) sono state sufficienti per dimostrare quanto sia prezioso per la Lazio e per Gattuso. La quarta gli offre qualcosa in più: contro il Milan non ci saranno soltanto altri punti da conquistare. Davide corre anche verso un record che non è riuscito nemmeno a Piola, Signori e Zarate.