Fiorentina, Mastantuono nella storia del club: il record in A è di un ex Lazio
11.09.2026 23:36 di Alessandro Vittori Twitter: @AlessandroVitt2
Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it
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© foto di Federico Gaetano
Franco Mastantuono è entrato nella storia della Fiorentina. La tripletta realizzata al Penzo contro il Venezia nella vittoria per 4-2, lo rende il più giovane calciatore viola di sempre a realizzare tale impresa, a soli 19 anni e 28 giorni.
Allargando il discorso a tutta la Serie A, il record spetta a Silvio Piola. Il 22 novembre 1931, a soli 17 anni e 132 giorni, sul campo dell’Alessandria il futuro attaccante della Lazio realizzò addirittura un poker, guidando alla vittoria la Pro Vercelli.
Silvio Piola in realtà è l’uomo dei record. Detiene infatti il primato dei gol segnati in Serie A a girone unico, con 274 reti, alle quali andrebbero aggiunte altre 16 marcature realizzate quando il torneo era ancora diviso a gironi.
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Innamorato di Lazio dalla nascita, inizio il percorso di giornalista con Lalaziosiamonoi nel 2016. Nel frattempo ospitate tv e anche speaker radiofonico, continuo con lo stesso entusiasmo dei primi giorni.