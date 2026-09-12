Lazio-Milan, quanti spettatori all'Olimpico? Il dato sui biglietti venduti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - Oltre 16 mila biglietti venduti. Ma più della metà sono stati acquistati dai tifosi del Milan, che hanno quasi esaurito i posti nel settore - ieri sera ne rimanevano 400 - comprando però anche tagliandi nelle zone adiacenti. Alla fine, riporta Corriere dello Sport, dovrebbero essere quasi 10 mila.

In ogni caso, un numero più cospicuo di tifosi della Lazio ci sarà. Non quelli dei gruppi organizzati, che proseguono la protesta nei confronti della società, ma non facendo mai mancare il sostegno alla squadra: oggi, alle 15.00, saranno davanti al centro sportivo di Formello per "far sentire il supporto alla squadra e al mister", accompagnando il pullman con un corteo di moto e scooter fino a Ponte Milvio.