Da Frattesi a Cissé: Lazio - Milan sarà la sfida italiana del gol

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RASSEGNA STAMPA - C'è una Nazionale da rifondare e Lazio - Milan può essere una vetrina da esempio. Frattesi da una parte, Cissé dall'altra: un tesoretto per la nuova Italia di Mancini che sta nascendo.

La sfida dell'Olimpico sarà un incontro che metterà di fronte due dei migliori marcatori italiani (in testa c'è Raimondo del Frosinone, a quota 4 gol) di questo inizio di stagione. Lazio e Milan cercano i gol che possono valere il primo posto in solitaria, almeno per una notte. Il ct Mancini - riporta La Repubblica - seguirà da lontano il match, dove ci sarà anche Zaccagni come osservato speciale, visto che sarà sugli spalti di Paris FC - Lione per seguire da vicino Koleosho e Coppola.

Mancini vuole ricostruire l'Italia, tra i prossimi selezionati ci saranno diversi esordienti. Tra questi, potrebbe rientrare anche Alphadjo Cissé, una delle note più liete del nuovo Milan di Amorim.