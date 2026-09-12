Lazio - Milan, le probabili formazioni: gioca Sutalo, un dubbio in attacco

Quarta giornata di campionato per la Lazio dopo le prime tre vittorie: all'Olimpico arriva il Milan di Amorim. Gattuso dovrà affrontare il suo glorioso passato senza gli infortunati Marusic, Rovella e Dele-Bashiru, oltre ai fuori lista Patric e Pellegrini. Problemi in difesa di fronte a Mandas in porta: è out Doekhi, si è operato alla mano destra e tornerà dopo la sosta. Al suo posto giocherà Sutalo in coppia con Provstgaard, con Floriani a destra e Nuno Tavares a sinistra. Solo certezze a centrocampo, con Frattesi e Taylor mezzali e Belahyane in regia. In attacco è recuperato Pinamonti: guiderà il tridente d'attacco. A destra Isaksen è in vantaggio su Cancellieri, a sinistra ci sarà Zaccagni. Convocato Cataldi.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Diogo Leite, R. Bordon, Lazzari, Pedraza, Cataldi, Farcomeni, Przyborek, Noslin, Cancellieri, Gudmundsson. All.: Gattuso.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Estupiñan; Loftus-Cheek, Cissé; Ramos. All.: Amorim.