DIRETTA - Lazio - Milan 1-0, Zaccagni per Frattesi: biancocelesti a un passo dal bis
Serie A Enilive | 4ª giornata
Sabato 12 settembre 2026, ore 18:00
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO - MILAN 1-0: 10' Cancellieri (L)
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Diogo Leite, R. Bordon, Lazzari, Pedraza, Cataldi, Farcomeni, Przyborek, Pinamonti, Isaksen, Gudmundsson. All.: Gattuso.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Estupiñan; Loftus-Cheek, Cissé; Ramos. A disp.: Terracciano P., Torriani; Bartesaghi, Diawara, Gabbia, Terracciano F., Tomori; Comotto, Hutchinson, Jashari, Moreira, Musah, Pulisic, Saelemaekers; Camarda. All.: Amorim.
Arbitro: Marcenaro (sez. Genoa); Assistenti: Rossi C. - Di Gioia; IV Uomo: Guida; VAR: Meraviglia; AVAR: Aureliano
Ammoniti: //
PRIMO TEMPO
37' Milan in zona d'attacco: Chukwueze mette un cross per Pavlovic che di testa prova il tiro, la palla finisce oltre la porta.
35' Milan che manovra con Chukwueze, c'è l'imbucata di Ramos. Interviengono Belahyane e poi Mandas che allontano il pericolo.
33' Tavares per Frattesi, la conclusione finisce al lato della porta.
29' Altra occasione per la Lazio! Noslin per Zaccagni, s'inserisce Frattesi che prova la conclusione ma la palla esce di pochissimo al lato della porta.
21' Grandissima chance per la Lazio con Zaccagni che, riceve da Frattesi, e calcia in porta. C'è l'intervento di Maignan che salva il Milan.
19' Brivido per la Lazio! Ramos pericoloso in area biancoceleste, provvidenziale l'intervento di Belahyane.
16' Chukwueze, servito da Rabiot, si accentra e prova la conclusione ma la palla finisce alta sopra la traversa.
10' GOOOOOOOOOOOOL! Insiste la Lazio e trova il gol del vantaggio con Cancellieri. Parte tutto da Tavares che fa salire la squadra, apre per Zaccagni che fa un grande assist per il 22 biancoceleste.
7' Altra chance per la Lazio! Floriani per Noslin che davanti alla porta calcia, ma la palla finisce dritta tra le braccia di Maignan.
6' Occasione per la Lazio con Zaccagni che calcia in porta, ma c'è la risposta di Maignan.
5' Cancellieri a duello con Estupiñan in area avversaria, ma perde il controllo e finisce a terra.
3' Primo croner del match, è per il Milan. Dalla bandierina Modric che la gioca torta, scambia Cisse che mette un cross ma la difesa biancoceleste libera.
1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida!
Buona sera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Milan, sfida valida per la quarta giornata di campionato. L'appuntamento col calcio d'inizio alle 18:00.
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