Lazio - Milan, i tifosi scortano il pullman dei biancocelesti verso l'Olimpico - VIDEO

Fonte: Dal nostro inviato Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Poche ore al fischio d'inizio di Lazio - Milan, primo big match di stagione che andrà in scena all'Olimpico. I tifosi non saranno presenti all'interno dello stadio, ma si sono recati in massa - rispondendo all'invito dei gruppi organizzati - fuori le mura di Formello per far sentire la loro vicinanza alla squadra e caricarla in vista della sfida. Intorno alle 16:10 hanno lasciato il Training Center e con gli scooter hanno scortato il pullman dei biancocelesti verso Ponte Milvio.

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