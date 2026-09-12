Lazio, Doekhi salta il Milan: si è operato, le sue condizioni

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Problemi per la Lazio in vista della quarta giornata di campionato contro il Milan. È out Danilho Doekhi: secondo quanto raccolto da Radio Laziale, nelle scorse ore il centrale olandese si è operato alla mano e per questo salterà la gara dell'Olimpico. Con ogni probabilità salterà anche la partita contro il Venezia per tornare dopo la sosta delle nazionali. Al suo posto contro i rossoneri ci sarà Sutalo in coppia con Provstgaard.