Lazio, Doekhi salta il Milan: si è operato, le sue condizioni
12.09.2026 12:35 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Problemi per la Lazio in vista della quarta giornata di campionato contro il Milan. È out Danilho Doekhi: secondo quanto raccolto da Radio Laziale, nelle scorse ore il centrale olandese si è operato alla mano e per questo salterà la gara dell'Olimpico. Con ogni probabilità salterà anche la partita contro il Venezia per tornare dopo la sosta delle nazionali. Al suo posto contro i rossoneri ci sarà Sutalo in coppia con Provstgaard.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.