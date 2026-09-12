Lazio, i convocati di Gattuso per il Milan: out Doekhi, c'è Cataldi

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A poche ore dalla quarta giornata di campionato contro il Milan, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati. Presente Pinamonti, recuperato dopo il problema alla caviglia destra rimediato a Udine. C'è anche Cataldi. È out invece Doekhi, operato alla mano: tornerà dopo la sosta. Sono assenti anche Marusic, Rovella e Dele-Bashiru. Di seguito l'elenco completo.

Portieri: Mandas, Motta, Renzetti;

Difensori: R. Bordon, Floriani M., Lazzari, Leite, Pedraza, Provstgaard, Šutalo, Tavares;

Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Gudmundsson, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra, Zaccagni.