Lazio, i convocati di Gattuso per il Milan: out Doekhi, c'è Cataldi

12.09.2026 13:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, i convocati di Gattuso per il Milan: out Doekhi, c'è Cataldi
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A poche ore dalla quarta giornata di campionato contro il Milan, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati. Presente Pinamonti, recuperato dopo il problema alla caviglia destra rimediato a Udine. C'è anche Cataldi. È out invece Doekhi, operato alla mano: tornerà dopo la sosta. Sono assenti anche Marusic, Rovella e Dele-Bashiru. Di seguito l'elenco completo.

Portieri: Mandas, Motta, Renzetti; 

Difensori: R. Bordon, Floriani M., Lazzari, Leite, Pedraza, Provstgaard, Šutalo, Tavares;

Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Gudmundsson, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra, Zaccagni.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.