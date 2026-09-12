Galante: "Complimenti a Gattuso! Alla Lazio c'è gente che vuole dimostrare"
12.09.2026 14:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Intervenuto a Radio Serie A, l'ex calciatore Fabio Galante ha parlato dell'inizio di stagione in campionato della Lazio, che ha vinto le prime tre giornate e ora è a punteggio pieno con Inter e Roma. Di seguito le sue parole sul lavoro di Gattuso fin qui: "Bisogna fare i complimenti a Gattuso perché ricompattare un ambiente con tanti problemi... veramente è stato bravo. E poi la Lazio ha preso dei calciatori con la voglia di dimostrare. Lo stesso Frattesi, che è andato via dall'Inter ma sembrava l'ultimo arrivato. Invece è un ragazzo spettacolare, si è messo a disposizione, sta giocando e dimostrando. C'è anche Zaccagni in rosa, che è un ottimo calciatore".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.