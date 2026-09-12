Fusco sicuro: "Ci vuole più rispetto per la Lazio! E contro il Milan..."

Intervenuto in collegamento a Radio Radio, Alessandro Fusco ha parlato di Lazio - Milan, valida per la quarta giornata di campionato. I pronostici vedono favoriti i rossoneri, per questo il giornalista ha difeso la squadra di Gattuso e il suo inizio di Serie A di tre vittorie in tre partite. Di seguito le sue parole: “In questo momento la Lazio mi sembra più squadra, leggermente più avanti nella costruzione di una nuova identità. Ci vuole più rispetto tecnico per la Lazio! Perché deve perdere a prescindere? Per me è una partita aperta”.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03