Foggia: "Lazio, Gattuso è il tuo valore aggiunto. Manca la punta da 20 gol"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

RASSEGNA STAMPA - L'ex calciatore di Lazio e Milan Pasquale Foggia ha rilasciato un'intervista a Il Cuoio, sulle pagine del Corriere dello Sport. Foggia non si aspettava che Lazio e Milan iniziassero così bene. I biancocelesti tra mercato a saldo zero e la protesta della tifoseria; i rossoneri tra rivoluzione e scetticismo. Eppure i primi sono a punteggio pieno e i secondi hanno comunque convinto in questo avvio di stagione.

Foggia crede che il punto di forza dei biancocelesti sia il gruppo, un marchio di fabbrica del lavoro che Gattuso sa fare. Foggia è stato anche compagno di squadra di Righio al Milan: "Rino è un esempio in tutto, perché era un giocatore non con doti tecniche immense, ma che ha vinto tutto con il Milan dei grandi campioni e lui ne rappresentava l'anima. L'ho vissuto anche all'interno dello spogliatoio, lui era fondamentale. È quello che riconoscevi subito, con una forza incredibile che va al di là dell'aspetto prettamente di campo. Un ragazzo eccezionale, una persona di un cuore enorme. Veramente gli auguro ogni bene, perché se lo merita. Una persona da mettere in risalto, perché ce ne sono sempre meno. A prescindere dai giocatori, è senza ombra di dubbio lui il valore aggiunto di questa Lazio".

Con Gattuso la Lazio può alzare il livello, il mercato è stato positivo e i giocatori sembrano adattarsi al suo credo, ma secondo Foggia manca un attaccante da 20 gol. In compenso, è arrivato Davide Frattesi: "È un ragazzo che quando ha avuto la possibilità di giocare titolare ha sempre dimostrato di essere un giocatore forte. È ovvio, se alzi il livello come all'Inter magari te lo devi guadagnare ancora di più e per mille motivi non c'è riuscito. Ma è un giocatore di assoluto livello e può tornare secondo me molto utile anche alla nostra nazionale".

Invece, su Gudmundsson: "È un giocatore a cui devi trovare lo spazio più a ridosso della porta, perché ha giocate, ha tiro. Più si avvicina all'area avversaria e più può essere determinante. Difficile pensarlo da mezzala sul lungo periodo, ci vorrebbero accanto a lui un paio di Gattuso".