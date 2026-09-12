Meteo Roma, dopo il nubifragio torna la stabilità: pioggia? C'è una data

All'indomani delle piogge torrenziali e dei violenti nubifragi che hanno interessato il territorio romano, il quadro meteorologico sulla Capitale mostra segnali di deciso miglioramento. La perturbazione che ha scaricato ingenti quantità d'acqua nelle scorse ore ha lasciato spazio a un graduale rasserenamento dei cieli, inaugurando una fase caratterizzata da condizioni atmosferiche decisamente più stabili e da temperature riientrate su soglie pienamente accettabili e consone al periodo.

Analizzando l'evoluzione dei prossimi giorni attraverso i modelli previsionali, non si prevedono precipitazioni imminenti nel breve termine. A partire da sabato 12 settembre e per gran parte dell'inizio della nuova settimana, l'orizzonte barico su Roma sarà dominato da cieli sereni o parzialmente nuvolosi, senza rischi di fenomeni piovosi significativi. Le temperature massime si manterranno su livelli gradevoli, oscillando stabilmente intorno ai trenta gradi centigradi, mentre le minime notturne registreranno una piacevole flessione scendendo fin verso i diciannove o diciotto gradi, garantendo notti decisamente più fresche rispetto alle scorse settimane.

«La transizione da fasi di maltempo intenso a regimi di stabilità termica richiede un monitoraggio costante dei flussi atmosferici, indispensabile per comprendere la durata delle pause anticicloniche.»

Il contesto climatico rimarrà sostanzialmente immutato anche nei giorni centrali della settimana. Le giornate di domenica 13, lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 settembre scorreranno all'insegna del bel tempo prevalente, con termometri che toccheranno punte massime di trentuno gradi nella giornata di martedì, accompagnati da un irraggiamento solare costante e da ventilazione debole.

Un primo e parziale cambiamento dello scenario meteorologico è atteso soltanto a ridosso della seconda metà della settimana. La giornata di giovedì 17 settembre, infatti, potrebbe portare un aumento della nuvolosità e la probabilità di qualche prima precipitazione isolata — stimata attorno al quarantaquattro percento dai modelli — in concomitanza con una lieve flessione delle temperature massime, che scenderanno temporaneamente verso i ventinove gradi, preludio a un venerdì 18 ulteriormente più fresco con massime attorno ai ventisette gradi.