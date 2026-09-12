Lazio - Milan, la società celebra l'affetto dei tifosi - VIDEO
12.09.2026 17:55 di Mauro Rossi
Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it
Una massa di scooter e motorini biancocelesti ha accompagnato la squadra da Formello ai cancelli dello Stadio Olimpico in vista della partita Lazio-Milan, in cui comunque continuerà il boicottaggio del tifo. Una dimostrazione di amore incondizionato che la società ha deciso di celebrare con un video su Instagram, in cui dall'alto si vede il pullman della squadra di Gattuso scortato da una spettacolare marea laziale. Di seguito il video: