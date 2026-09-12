Lazio-Milan, Pedro tifa dalla tribuna: "Andiamo ragazzi!" - FOTO
12.09.2026 18:31 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Come anticipato, tra gli "ospiti" speciali di questo Lazio-Milan c'è anche Pedro. Lo spagnolo è stato ripreso dalle telecamere mentre salutava il presidente Lotito in tribuna poco prima del fischio d'inizio del match. Ora è arrivato anche il messaggio social tramite Instagram Story.
L'ex biancoceleste, condivisa una foto del campo, ha poi aggiunto: "Andiamo ragazzi!! Forza Lazio". Insomma, ha terminato la propria esperienza in biancoceleste, ma il campionissimo continua a essere legato al mondo Lazio. La sua presenza nella Capitale e le parole dedicate alla squadra ne sono (l'ennesima) conferma.
autore
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.