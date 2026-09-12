Lazio - Milan, Provstgaard predica calma a Dazn: "La partita vera inizia adesso"

12.09.2026 19:05 di  Simone Locusta   vedi letture
Lazio - Milan, Provstgaard predica calma a Dazn: "La partita vera inizia adesso"
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La Lazio domina contro il Milan. Al termine del primo tempo il risultato vede i biancocelesti avanti meritatamente per 2-0. Oliver Provstgaard è intervenuto ai microfoni di Dazn poco prima dell'inizio del secondo tempo. Di seguito le sue parole: "Non è stato un primo tempo perfetto, la partita vera inizia adesso. Il calcio è così".

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.