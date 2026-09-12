Lazio-Milan, staffetta tra debuttanti: Gattuso ne fa esordire due in difesa
12.09.2026 19:47 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Staffetta tra debuttanti in Lazio-Milan. Esordio per Sutalo che, acquistato in estate, non aveva ancora trascorso alcun minuto in campo. E al suo posto, all'84', ecco Diogo Leite, altro calciatore alla sua prima in maglia biancoceleste. L'infortunio di Doekhi, operato alla mano e verso il rientro solo dopo la sosta, ha cambiato inevitabilmente le carte in tavola per Gattuso, che ha chiamato in causa tutte le proprie armi nel corso dei 90' dell'Olimpico.
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