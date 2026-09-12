Lazio, Zaccagni a Dazn: "Con i tifosi magari non avremmo subito gol"

Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, ha commentato ai microfoni di Dazn il 2-2 dell'Olimpico contro il Milan. Di seguito le parole nel numero dieci biancoceleste:

"Ci sono state due partite differenti, nel primo tempo abbiamo fatto un calcio di altissimo livello, abbiamo avuto tante occasioni per chiuderla; nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo, eravamo sulle gambe però siamo contenti, anche se è logico che brucia. Assenza dei tifosi? Ce lo siamo detti nello spogliatoio, se avevamo quella spinta in più magari il gol nella difficoltà non lo subivamo. Sappiamo la situazione, non ci attacchiamo a queste cose, potevamo fare di più. Gattuso? Conosciamo il mister, è una persona di cuore che ti fa star bene e crea le giuste condizioni per fare bene, di questo ne siam contenti e lo stiamo portando in campo, dobbiamo continuare su questa strada. Lo stop di Gattuso? Le vediamo spesso in allenamento queste cose quando fa il torello con noi (ride, ndr)".