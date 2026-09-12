Milan, Musah a Dazn: "Venivo da un anno complicato. Sono felice di..."

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Yunus Musah si è ritagliato di nuovo un ruolo nel Milan e il merito è di Ruben Amorim. Il centrocampista statunitense è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Lazio - Milan, gara terminata 2-2 dopo il doppio vantaggio iniziale dei biancocelesti. Di seguito le sue parole:

"Venivo da un anno complcato, sono contento di questo inizio di stagione. Mi aiutano le idee di Amorim a esprimermi meglio, sono contento che è arrivato lui. So di cosa sono capace, dopo la scorsa stagione avevo dubbi, è bello vedere che ci sono allenatori che ricordano cosa posso fare. Modric? Lui è un giocatore fenomenale, giocherà tantissimo quest'anno".