Lazio, la doppietta di Moreira avvicina il Milan a un record biancoceleste: quale
Una sfida dove non sono certo mancate le emozioni quella andata in scena all’Olimpico tra Lazio e Milan.
Primo tempo appannaggio della squadra di Gattuso che passa sul doppio vantaggio grazie ai gol di Cancellieri e Noslin: ripresa appannaggio del Milan con Amorim che fa la mossa vincente mettendo dentro Moreira autore di una doppietta.
Insomma, per i rossoneri, due gol da un giocatore subentrato che avvicinano il Milan a un record detenuto dalla Lazio. Come riportato da Opta, infatti, nelle ultime 5 stagioni di Serie A (dal 2022/23), solo la Lazio (50) ha segnato più gol con giocatori subentrati rispetto al Milan (49).
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