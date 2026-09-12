Lazio, la doppietta di Moreira avvicina il Milan a un record biancoceleste: quale

12.09.2026 20:56 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Lazio, la doppietta di Moreira avvicina il Milan a un record biancoceleste: quale
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Una sfida dove non sono certo mancate le emozioni quella andata in scena all’Olimpico tra Lazio e Milan.

Primo tempo appannaggio della squadra di Gattuso che passa sul doppio vantaggio grazie ai gol di Cancellieri e Noslin: ripresa appannaggio del Milan con Amorim che fa la mossa vincente mettendo dentro Moreira autore di una doppietta.

Insomma, per i rossoneri, due gol da un giocatore subentrato che avvicinano il Milan a un record detenuto dalla Lazio. Come riportato da Opta, infatti, nelle ultime 5 stagioni di Serie A (dal 2022/23), solo la Lazio (50) ha segnato più gol con giocatori subentrati rispetto al Milan (49).

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Jessica Reatini
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide