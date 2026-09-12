Lazio, Noslin a LSC: "Contentissimo per il gol. Il mister ci chiede sempre..."

Noslin, autore del gol del 2-0, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le sue considerazioni e le sue sensazioni dopo la sfida col Milan: “Sono contentissimo per il gol. Se c’è rammarico? Si, è stata una buona partita. Non dimentico il gol che ho fatto al Bodo/Glimt, mi sono trovato in una posizione utile per segnare. Cosa è cambiato in noi? Per me siamo sempre gli stessi, spero di giocare spesso e di segnare di più. Il mister crede in me dall’inizio, sta aiutando la squadra e ha fiducia in me”.

“Io spero sempre di spingere al massimo, lo chiede sempre anche il tecnico. Spero di trasmettere sempre questa voglia di attaccare e di coraggio, lo sta facendo anche la squadra”.

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