Lazio, Gattuso: "Tifosi? Mi sono emozionato. Gli brucia non venire allo stadio"

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Intervenuto in conferenza stampa dopo la gara contro il Milan, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha parlato del corteo dei tifosi da Formello all'Olimpico prima del fischio d'inizio. Di seguito le sue parole.

"Il corteo dei tifosi? Gli brucia anche a loro non venire allo stadio. A tutti brucia non venire qui. Vedi bambini di 6-7 anni che hanno il veleno, guai se gli tocchi la loro squadra. Tutti vorrebbero venire all'Olimpico e fare 50 mila. Credo che i tifosi siano venuti anche per quello che stanno trasmettendo i giocatori, per il fatto che non mollano mai, che portano la maglia con orgoglio. Mi sono emozionato oggi, ti dico al verità: vedere le persone che sono venute. Per me il calcio senza tifosi fa cagare".