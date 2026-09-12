Lazio, Gattuso a Dazn: "Bravi a non prendere l'imbarcata. Soddisfatto della squadra"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un Rino Gattuso decisamente soddisfatto quello che al termine della sfida tra Lazio e Milan ha commentato il match ai microfoni di Dazn: “Noi possiamo fare poco con la questione dello stadio vuoto. Il fatto che oggi i tifosi sono venuti a Formello è merito dell’atteggiamento dei miei ragazzi noi continuiamo sulla strada del lavoro, delle prestazioni come oggi, per il resto vediamo. Ci penalizza lo sappiamo tutti, per me non è calcio, ma è inutile parlarne noi lavoriamo con serietà poi vedremo cosa succederà".

"Nel secondo tempo sono venuti fuori loro e ci hanno messo in difficoltà, sappiamo bene che come giochiamo noi per 95 minuti è dura. Ci siamo abbassati già all’inizo del secondo tempo, abbiamo fatto fatica ma ci sta. Siamo stati bravi a non prendere l’imbarcata perché la sensazione era che potevamo prendere anche il terzo e il quarto. Siamo sulla strada giusta, quello che mi fa piacere è vedere i ragazzi tristi nello spogliatoio. Sono soddisfatto ho visto una squadra viva, preferivo fino al 90esimo ma fa parte del percorso".

"Parlare di mentalità è riduttivo, è una squadra che sa giocare, oggi l’avevamo preparata bene secondo me. Nel secondo tempo non siamo riusciti a palleggiare e abbiamo subito il Milan ma è un piacere allenare questa squadra. Non è facile giocare in uno stadio in cui sembra di stare in pieno Covid, i tifosi ci mancano maledettamente, i 50.000 dell’Olimpico spingono lo sappiamo e questo ci manca. Complimenti ai miei ragazzi, lo ripeto un’altra volta".

"Gudmundsson? Secondo me può fare tutti i ruoli, per me puà fare l'esterno, la mezz'ala come oggi ma anche il falso attaccante, ha qualità lo vedi in tutte le posizioni, poi vediamo gara dopo gara. Siamo contenti di averli con noi.

"Giocata a bordo campo? Mi fa male l’adduttore (ride, ndr). Torelli con la squadra? Quando giocavo sbagliavo molto, ora vado poco in mezzo”.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.