Milan, Amorim in conferenza: "Due punti persi. Difficile giocare qui, ma..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Ruben Amorin, dopo il 2-2 tra Lazio e Milan, ha analizzato la partita anche in conferenza. Ecco le parole del tecnico rossonero ai cronisti presenti nella sala stampa dell'Olimpico:

"Un punto guadagnato o due punti persi? Abbiamo perso due punti, perché abbiamo giocato praticamente solo un tempo. Siamo frustrati. Questo è sicuramente uno stadio difficile in cui giocare, ma in questo momento avremmo dovuto avere più punti. Lo spirito è stato completamente differente, così come l'energia. Sembrava quasi una squadra diversa, e invece la squadra è la stessa".

"Non voglio dire che sarebbe stato meglio inserire un'altra formazione, probabilmente avrei dovuto fare di più per far comprendere ai giocatori che bisognava iniziare la partita con un altro spirito. Abbiamo iniziato anche bene, con un'opportunità. Dopo cinque-dieci minuti ho capito che non avevamo la giusta fame, che non eravamo nella gara come lo era la Lazio".