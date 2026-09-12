IL TABELLINO di Lazio - Milan 2-2

12.09.2026 19:57 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
IL TABELLINO di Lazio - Milan 2-2

Serie A Enilive | 4ª giornata

Sabato 12 settembre 2026, ore 18:00

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO - MILAN 2-2

Marcatori: 10' Cancellieri (L), 39' Noslin (L), 65' Chukwueze (M), 67' Moreira (M)

LAZIO (4-3-3): Mandas; Zaccagni, Noslin (58' Pinamonti), Floriani M. (83' Lazzari), Frattesi, Tavares, Belahyane, Cancellieri (58' Isaksen), Taylor (74' Gudmundsson),  Provstgaard, Šutalo (83' Leite).

A disp.: Motta, Renzetti, Pedraza, Przyborek, Cataldi, R. Bordon, Serra, Farcomeni. 

All.: Gennaro Gattuso

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Estupiñán (46' Moriera), De Winter, Loftus-Cheek (46' Pulisic), Ramos (85' Camarda), Rabiot, Modric (46' Musah), Chukwueze, Pavlovic, Gila, Cisse (77' Hutchinson).

A disp.: Terracciano, Torriano, Diawara, Tomori, Comotto, Jashari, Bartesaghi, Terracciano, Gabbia, Saelemaekers.

All.: Ruben Amorim

Arbitro: Matteo Marcenaro (sez. Genova)   

Assistenti: Rossi C. - Di Gioia 

IV ufficiale: Guida   

V.A.R.: Meraviglia

A.V.A.R.: Aureliano   

NOTE. Ammoniti: 59' Pulisic (M), 63' Belahyane (L), 64' Pavlovic (M), 78' Zaccagni (L), 86' Gila (M)