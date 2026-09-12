IL TABELLINO di Lazio - Milan 2-2
Serie A Enilive | 4ª giornata
Sabato 12 settembre 2026, ore 18:00
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO - MILAN 2-2
Marcatori: 10' Cancellieri (L), 39' Noslin (L), 65' Chukwueze (M), 67' Moreira (M)
LAZIO (4-3-3): Mandas; Zaccagni, Noslin (58' Pinamonti), Floriani M. (83' Lazzari), Frattesi, Tavares, Belahyane, Cancellieri (58' Isaksen), Taylor (74' Gudmundsson), Provstgaard, Šutalo (83' Leite).
A disp.: Motta, Renzetti, Pedraza, Przyborek, Cataldi, R. Bordon, Serra, Farcomeni.
All.: Gennaro Gattuso
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Estupiñán (46' Moriera), De Winter, Loftus-Cheek (46' Pulisic), Ramos (85' Camarda), Rabiot, Modric (46' Musah), Chukwueze, Pavlovic, Gila, Cisse (77' Hutchinson).
A disp.: Terracciano, Torriano, Diawara, Tomori, Comotto, Jashari, Bartesaghi, Terracciano, Gabbia, Saelemaekers.
All.: Ruben Amorim
Arbitro: Matteo Marcenaro (sez. Genova)
Assistenti: Rossi C. - Di Gioia
IV ufficiale: Guida
V.A.R.: Meraviglia
A.V.A.R.: Aureliano
NOTE. Ammoniti: 59' Pulisic (M), 63' Belahyane (L), 64' Pavlovic (M), 78' Zaccagni (L), 86' Gila (M)