Lazio-Milan, Pedro torna all'Olimpico: il saluto con Lotito in tribuna
12.09.2026 18:06 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Graditissimo ritorno in occasione di Lazio-Milan. Sulla tribuna dell'Olimpico, a pochi minuti dall'inizio del match, le telecamere hanno "paparazzato" Pedro, che alla fine dello scorso campionato ha terminato l'esperienza in biancoceleste. Grandi sorrisi, abbracci ai presenti, tra cui il presidente Lotito, anche lui allo stadio per la gara. Dopo averla vissuta per tanti anni "dall'interno", Pedro si godrà ora la Lazio da spettatore. Sperando di esultare per un successo.
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.