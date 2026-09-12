Lazio-Milan, l'accoglienza dei rossoneri per Gattuso: l'episodio prima del match
12.09.2026 18:01 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Buona accoglienza da parte dei tifosi rossoneri per Rino Gattuso. Il settore ospiti dell'Olimpico in occasione di Lazio-Milan ha dedicato al tecnico, sulla panchina del club di Milanello dal 2017 al 2019, dei cori di ringraziamento prima nell'immediato pre-partita. Gattuso, d'altronde, ha trascorso 13 stagioni in maglia rossonera da calciatore. Quella di oggi, contro il suo "passato", non sarà una partita come le altre per l'allenatore della Lazio.
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