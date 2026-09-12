CLASSIFICA - Lazio capolista solitaria per una notte: Gattuso può sorridere

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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La Lazio pareggia contro il Milan. Dopo essersi portata sul doppio vantaggio nel primo tempo, con le reti di Cancellieri e Noslin, la ripresa è più complicata: gli avversari prendono fiducia, ma è soprattutto l'ingresso di Diego Morerira a cambiare le carte in tavola.

L'ex Strasburgo buca per due volte la porta difesa da Mandas e fa conquistare ai suoi un punto insperato dopo i primi 45' di gioco. Gattuso può comunque sorridere e, raggiunta quota 10 punti in classifica, può godersi il primo posto in solitaria per una notte, in attesa delle partite di Roma e Inter (9) e Como (7). L'Atalanta, che giocherà questa sera contro il Cagliari, è a sei punti, dunque, anche in caso di vittoria, non riuscirebbe comunque a raggiungere i biancocelesti.