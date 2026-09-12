Milan, Moreira a Dazn dopo la Lazio: "Meritavamo di più"
12.09.2026 20:20 di Simone Locusta
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Il nuovo acquisto del Milan Diego Moreira, autore della doppietta che ha consentita al Diavolo di pareggiare la sfida contro la Lazio, è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la gara. Di seguito le sue parole:
"Grande secondo tempo, forse meritavamo di più. Contento per il gol, lo sarei stato di più con una vittoria. Ruolo? Per me indifferente, Amorim ha avuto ragione mettendomi a sinistra".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.