Pandev: "La Lazio è nel mio cuore. L'Olimpico senza tifosi..." - VIDEO

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© foto di Giacomo Morini

La Lazio ti entra dentro, è un concetto che è stato espresso in più occasioni da Maurizio Sarri ma che vale anche per la maggior parte dei calciatori che hanno indossato la casacca biancoceleste, i quali non perdono occasioni per ricordare con affetto il periodo passato nella Capitale.

Tra questi, c'è anche Goran Pandev. Uno dei calciatori più forti passati a Formello negli ultimi vent'anni. L'ex centravanti macedone ha dedicato parole d'amore alla Lazio e ai suoi tifosi durante l'intervista rilasciata ai microfoni di Crazy Calcio Show. Di seguito il suo intervento:

"Mi dispiace vedere l'Olimpico senza pubblico, so quanto questa gente ti può aiutare, ti dà una carica unica. La Lazio per me ha rappresentato tantissimo, mi ha dato l'opportunità di giocare in Champions League, ho iniziato a giocare in Serie A con continuità, ringrazio la Lazio per tutta la vita. Li porto nel cuore, ho sempre dato il massimo. Se vado a vedere indietro, le partite più belle le ho fatte con la maglia della Lazio".