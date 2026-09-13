Lazio, Pinamonti continua a non convincere: le sue pagelle contro il Milan
13.09.2026 10:30 di Mauro Rossi
Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it
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RASSEGNA STAMPA - Non convince ancora Andrea Pinamonti: l'attaccante della Lazio, subentrato al 58' del secondo tempo al posto di Noslin nella partita contro il Milan, non è mai stato davvero incisivo, offrendo un'altra prestazione deludente che i quotidiani hanno scelto di valutare con un'insufficienza. Di seguito le sue pagelle:
CORRIERE DELLO SPORT - 5
GAZZETTA DELLO SPORT - 5
IL TEMPO - 5
IL MESSAGGERO - 5
LA REPUBBLICA - 5