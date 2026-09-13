Lazio, capitolo infortunati: Dele e Doekhi ci provano per il Venezia. Gli altri...
RASSEGNA STAMPA - La Lazio spera di recuperare risorse in vista delle prossime gare. Archiviata la sfida contro il Milan, la testa di Gattuso e i suoi è già rivolta veso il Venezia, l'ultima sfida prima della sosta per le Nazionali.
Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Messaggero, Dele-Bashiru può recuperare in vista del match. gattuso spera che il nigeriano possa tornare a disposizione, si farà un tentativo, altrimenti tornerà dopo la sosta. Anche Doekhi punta il Venezia: dopo l'operazione alla mano di venerdì, il centrale olandese proverà ad accorciare i tempi grazie all'ausilio di un tutore.
Discorso diverso invece per Nicolò Rovella e Adam Marusic. I tempi di recupero previsti per i due biancocelesti sono più lunghi, il loro rientro è previsto per metà ottobre.