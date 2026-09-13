"Prima la Lazio, comanda Gattuso": l'apertura del Corriere dello Sport - FT

RASSEGNA STAMPA - Gennaro Gattuso si è fermato a un passo dalla storia, la quarta vittoria nelle prime quattro di campionato non era mai riuscito a nessuno sulla panchina della Lazio, ma il 2-2 contro il Milan rimane comunque il quarto risultato utile consecutivo: sono 10 i punti raccolti in quattro partite, un risultato che supera ogni più rosea aspettativa.

La Lazio c'è, è un gruppo compatto che segue le idee del mister. Il pareggio dell'Olimpico spinge ancora più in alto i biancocelesti che, almeno per una notte, si trovano sulla vetta del campionato di Serie A, primi in classifica.

Un risultato che anche dopo soli quattro match nessuno poteva immaginarsi. Proprio per questo, è giusto esaltare le gesta degli uomini di Gattuso, anche se il campionato è lungo. "Prima la Lazio, Gattuso comanda", la prima pagina del Corriere dello Sport si apre così ed esalta il cammina che sta facendo la Lazio di Gattuso.