Lazio-Milan, la società celebra la rete di Cancellieri - VIDEO
13.09.2026 11:15 di Mauro Rossi
Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it
Cavalcata di Tavares, cross di Zaccagni e tap-in vincente di Cancellieri che si fa trovare al posto giusto al momento giusto per la rete che vale il vantaggio della Lazio contro il Milan.
La società sui sui profili ufficiali ha celebrato il gol del numero 22 biancoceleste con un reel: "Matteo from close range" si legge su Instagram. Di seguito il video pubblicato: