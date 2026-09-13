Lazio - Milan, Zaccagni ha un messaggio per Gila: "Bella lotta fratello" - FOTO

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Lazio - Milan è stata una partita particolare, intensa, piena di altre partite al suo interno. Una di queste vedeva protagonista Mario Gila, tornato allo Stadio Olimpico per la prima volta dopo il trasferimento al Milan. Nella Capitale il centrale spagnolo ha lasciato tanti bei ricordi, ma anche i compagni di squadra con cui aveva creato un certo legame. Questi, però, non si rompono così facilmente. Lo dimostra il messaggio di Zaccagni rivolto a Gila sui propri profili social: "Bella lotta fratello", sintomo di sana competizione, lealtà e amicizia. Prima compagni, oggi avversari sul campo. Ma un laziale resta laziale per sempre.