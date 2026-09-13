Lazio, Noslin esulta dopo il gol al Milan: il post social - FOTO
13.09.2026 12:15 di Simone Locusta
Tijjani Noslin è tornato protagonista dopo diverso tempo. Nel gol del 2-0 contro il Milan c'è il suo zampino. O meglio, la sua testa. De Winter prova a spazzare via il pallone che, una volta stampatosi sulla traversa, girava pericolosamente nell'area piccola dei rossoneri. Noslin non leva la testa e il pallone finisce in porta in maniera fortunosa. Noslin esulta sui social, con Dele-bashiru, Taylor e Doekhi che lo supportano nei commenti. "Il suo tempismo, non il mio. Tutta la gloria a Dio", questa la descrizione del post dell'olandese.
autore
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.