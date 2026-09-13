Lazio, Cancellieri si prende la rivincita: le sue pagelle contro il Milan

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - La grande prestazione di Matteo Cancellieri contro il Milan non è passata inosservata. L'esterno della Lazio ha messo a segno la rete del vantaggio biancoceleste, facendosi trovare pronto al 10' del primo tempo sul cross di Zaccagni. Sostituito nella ripresa, il numero 22 si è distinto in una prova di grande carattere e incisività, prendendosi una rivincita personale dopo le indiscrezioni che negli ultimi giorni di mercato lo volevano lontano dalla Capitale. Di seguito le sue pagelle:

CORRIERE DELLO SPORT - 7

GAZZETTA DELLO SPORT - 7

IL TEMPO - 7

IL MESSAGGERO - 7,5

LA REPUBBLICA - 7