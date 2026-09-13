Venezia-Lazio, le probabili formazioni: Gattuso riflette sull'undici

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ultima gara prima della sosta. La Lazio vola al Penzo per sfidare il Venezia di Stroppa. Gattuso dovrà ancora fare i conti con diversi infortunati, che rientreranno solo dopo la pausa. Mancheranno sicuramente Marusic e Rovella, sono in forte dubbio sia Doekhi (operato alla mano) che Dele-Bashiru. Cataldi è rientrato tra i convocati contro il Milan, ma non è assolutamente al top della forma. Solo conferme in difesa, di fronte a Mandas in porta. Giocheranno Floriani, Sutalo, Provstgaard e Nuno Tavares. A centrocampo, viste le assenze, ci sarà ancora spazio per Frattesi, Belahyane e Taylor. I dubbi principali sono in attacco: è aperto il ballottaggio tra Cancellieri e Isaksen a destra, così come quello tra Pinamonti e Noslin al centro. È sicuro del posto Zaccagni a sinistra.

VEENZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Moreno, Haps; Hainaut, Kike Perez, Helgason, Sohm, Sagrado; Yeboah, Adams. All.: Stroppa.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Pinamonti, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Diogo Leite, R. Bordon, Lazzari, Pedraza, Cataldi, Farcomeni, Przyborek, Noslin, Isaksen, Gudmundsson. All.: Gattuso.