Lazio-Milan, è tornato il "Nuno Tavares Express": le pagelle dei quotidiani
13.09.2026 09:45 di Mauro Rossi
Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it
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RASSEGNA STAMPA - Ormai non è più una sorpresa: le manovre offensive della nuova Lazio di Gattuso passano quasi sempre da un ritrovato Nuno Tavares. Il terzino biancoceleste, infatti, appare tornato in grande forma, e i biancocelesti sembrano non poterne più fare a meno. Se ne rendono conto anche i quotidiani, che hanno scelto di premiare la sua prestazione contro il Milan. Di seguito le sue pagelle:
CORRIERE DELLO SPORT - 6,5
GAZZETTA DELLO SPORT - 7
IL TEMPO - 7
IL MESSAGGERO - 7
LA REPUBBLICA - 7