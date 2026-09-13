Milan, Amorim si salva grazie alla panchina: non è successo solo contro la Lazio
13.09.2026 08:45 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - Dopo il doppio vantaggio iniziale dei biancocelesti, finisce 2-2 la sifda tra Lazio e Milan. Amorim l'ha ripresa con i cambi: la doppietta inaspettata del subentrato Moreira viene dopo una prestazione opaca del nuovo acquisto del Diavolo contro la Juventus, ma ora si è riscattato.
Come riporta la Gazzetta dello Sport, però, non è la prima volta che Amorim pesca il coniglio dal cilindro: alla prima giornata, la vittoria con il Torino l'hanno firmata Cisse e Rabiot, subentrato a metà ripresa; contro il Venezia è stato decisivo il subentrato Saelemaekers, autore dell'assist per il gol di Ramos; infine, contro la Juventus, Cisse la pareggia su assist di Chukwueze, entrambi entrati dalla panchina.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.