Lazio, Diogo Leite dopo l'esordio: "Primi minuti con questa maglia!" - FOTO

Doppio esordio in difesa. Prima Sutalo, poi Diogo Leite. Contro il Milan i due centrali della Lazio si sono dati il cambio: portoghese ha sostituito il croato nei minuti finali, difendendo il 2-2. Lo stesso ex Union Berlino ha pubblicato su Instagram alcuni scatti della gara con la maglia biancoceleste: "Primi minuti con questa maglia. Ora puntiamo alla prossima!", ha scritto. Di seguito il post.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03