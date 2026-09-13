Milan, Gila riabbraccia la Lazio: "È stato un piacere tornare qui" - FOTO

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Gila riabbraccia la sua Lazio. Dopo il 2-2 dell’Olimpico contro il Milan, il difensore spagnolo ha condiviso sui social alcuni scatti della serata, accompagnandoli con parole che raccontano emozione e un pizzico di rammarico: "Con il rammarico in bocca sapendo che potevamo fare di più. È stato veramente un piacere ritornare all’Olimpico".

Una serata particolare per Gila, tornato da avversario nello stadio che ha rappresentato casa per diverse stagioni. Il pareggio ha lasciato qualche rimpianto, ma anche il piacere di riabbracciare la Lazio e il suo pubblico. Di seguito il post.