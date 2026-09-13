Serie A | Venezia-Lazio, dove vedere la partita in tv e in streaming

L'ultima partita prima della sosta per le nazionali. Dopo tre vittorie consecutive e il pareggio contro il Milan, la Lazio si sposta al Penzo per sfidare il Venezia di Stroppa. La gara è in programma sabato 19 settembre alle 20:45 e sarà valida per la quinta giornata di campionato. Inoltre sarà trasmessa in diretta tv in coeslcusiva su Dazn e Sky, visibile tramite l’app su Smart TV oppure utilizzando una console di gioco o dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN o tramite l’app su PC, tablet e smartphone o in alternativa sull’app SkyGo e NOW TV.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03