Udinese, Runjaic torna sulla Lazio: "Sfortunati, presi due gol evitabili"

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Alla vigilia della gara contro l'Inter valida per la quarta giornata di campionato, il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa tornando anche sulla sconfitta contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

"Abbiamo alcune idee, abbiamo ipotizzato alcuni scenari, li avevamo pensati anche contro la Lazio ma poi i due problemi del primo tempo mi hanno costretto a cambiare. Ci siamo posti l'idea e l'obiettivo di prendere al massimo 38 reti, l'Inter da campione d'Italia ne ha presi abbastanza pur vincendo lo Scudetto. Ci siamo dati questo obiettivo e servono diverse cose per arrivarci, purtroppo contro la Lazio abbiamo concesso due gol evitabili, magari la situazione poteva essere diversa con un paio di giocatori in più a disposizione. L'anno scorso abbiamo difeso molto bene a San Siro e ci siamo portati dalla nostra parte la fortuna, così come abbiamo avuto più sfortuna contro la Lazio, però parliamo di un'altra partita e un'altra squadra".