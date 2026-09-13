Lazio, Pellegrini sfoggia il suo tatuaggio biancoceleste - FOTO
13.09.2026 20:15 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
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Luca Pellegrini non è stato inserito nella lista dei calciatori utilizzabili consegnata alla Serie A. Il terzino della Lazio non è attualmente considerato nei piani di Gattuso per la stagione in corso, tuttavia, non sembra dimenticare il suo attaccamento ai colori biancocelesti.
Infatti, il classe 1999, nelle ultime ore ha repubblicato nelle sue stories di Instagram la foto di un tatuaggio che ha eseguito da Leo Testa, in cui è raffigurata un'aquila imperiale. Non un simbolo qualsiasi, bensì l'emblema della prima squadra della Capitale, che Pellegrini, in uno dei momenti più particolari della sua carriera, ha scelto di ricondividere sui suoi profili ufficiali.
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Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.